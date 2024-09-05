В США россиян обвиняют в кибератаках на Украину в преддверии полномасштабного вторжения

Как отметили в ведомстве, обвинения предъявили пятерым офицерам Главного разведывательного управления РФ:

Юрию Денисову;

Владиславу Боровкову;

Денису Денисенко,

Дмитрию Голошубову;

Николаю Корчагину.

Шестой обвиняемый - гражданский Амин Стигал, который родился в Чечне.

Как выяснили американские правоохранители, 13 января 2022 года преступная группировка совершила кибератаку на ряд украинских ведомств, среди которых было Министерство внутренних дел, Министерство энергетики, Министерство образования и науки, Министерство финансов, Счетная палата.

В ходе кибератаки злоумышленникам удалось похитить конфиденциальные данные украинцев, в том числе медицинские карты. Также не сайтах украинских министерств появилась надпись:

"Украинец! Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее".

При этом в августе 2022 года фигуранты взломали транспортную инфраструктуру одной из стран Центральной Европы, которая поддерживала Украину.

Начиная с августа 2021 года, обвиняемые исследовали различные защищенные компьютерные системы, в том числе связанные с 26 странами-членами НАТО, в поисках потенциальных уязвимостей.