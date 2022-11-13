США решительно настроены помочь Украине защитить критическую инфраструктуру, - Блинкен

Соединенные Штаты готовы оказывать Украине безопасную, гуманитарную и экономическую поддержку столько времени, сколько потребуется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря Энтони Блинкена во время встречи с главой МИД Дмитрием Кулебой, обнародованное Госдепом США.

Американский дипломат отметил большие риски для энергетической инфраструктуры Украины из-за постоянных российских атак.

По словам Блинкена, РФ продолжает жестокую кампанию, "направленную на ликвидацию энергетической инфраструктуры" - всего необходимого для того, чтобы было светло, тепло зимой.

"Мы решительно настроены помочь Украине защитить критическую инфраструктуру, а также, конечно, заменить и отремонтировать поврежденную", - заверил госсекретарь.