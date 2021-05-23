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У США в результаті стрілянини в барі загинули три людини

Автор: РБК-Україна

В американському штаті Огайо сталася стрілянина в одному з барів. В результаті інциденту загинули три людини, ще п'ятеро отримали поранення.

Про це повідомляє CNN.

Стрілянина сталася в місті Янгстаун. Поліцейські прибули на місце після повідомлень про стрілянину. Постраждалих госпіталізували. Інформація про їх стан не уточнюється.

Наразі правоохоронці проводять розслідування обставин події.

Нагадаємо, раніше в Окленді чоловік відкрив стрілянину по пасажирському автобусу. В результаті інциденту загинули дві людини.

Крім того, в американському місті Колорадо-Спрінгс, штат Колорадо, сталася стрілянина під час святкування дня народження. В результаті інциденту загинули семеро людей.

Раніше в Бронксі на півночі Нью-Йорка сталася стрілянина. В результаті інциденту постраждали п'ятеро людей.

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