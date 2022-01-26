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США рекомендує американцям вже зараз покинути Україну

Автор: Валерія Поліщук

Сполучені Штати закликали своїх громадян вже зараз покинути Україну. Оскільки, як заявили в американському посольстві, ситуація з безпекою в Україні залишається непередбачуваною через збільшену загрозу вторгнення РФ і може погіршитися без попередження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посольства США в Україні.

"Посольство США настійно рекомендує громадянам США, які перебувають в Україні, розглянути можливість від'їзду зараз, використовуючи комерційний або інший приватний транспорт", - йдеться в повідомленні.

У посольстві заявили, що громадяни США, які мають намір покинути Україну, можуть вилетіти комерційними рейсами, які здійснюються з усіх міжнародних аеропортів України.

"Якщо у вас виникли труднощі із забезпеченням перельоту або вам потрібна допомога для повернення в США, будь ласка, зв'яжіться з KyivACS@state.gov для отримання рекомендацій", - йдеться в повідомленні.

У дипвідомстві заявили, що посольство залишається відкритим і може оформляти американські паспорти і консульські звіти про народження за кордоном, а також надавати кредити на репатріацію громадянам США, які наразі не можуть дозволити собі придбати комерційний квиток в США.

Крім того, громадян США просять заповнити онлайн-форму, особливо, якщо планують залишитися в Україні.

Нагадавши, Франція рекомендувала своїм громадянам не їздити в Україну.

Крім того, Держдепартамент США дозволив частині співробітників американського посольства покинути Україну з сім'ями.

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