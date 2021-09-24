США дозволили деякі фінансові операції з урядом талібів

Міністерство фінансів США видало дві ліцензії на обмежені фінансові транзакції з радикальним рухом "Талібан" і угрупованням "Мережа Хаккані". Це необхідно для проведення гуманітарних операцій в Афганістані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мінфіну США .

У відомстві зазначили, що одна з виданих ліцензій дає можливість уряду США, неурядовим і деяким міжнародним організаціям, у тому числі ООН, укладати угоди знаходяться під санкціями "Талібаном" і "Мережею Хаккані" для полегшення гуманітарних потреб жителів Афганістану.

Друга ліцензія дозволяє проведення обмежених операцій, пов'язаних з експортом і реекспортом продуктів харчування, ліків і медичного обладнання в Афганістан.

"Казначейство прагне сприяти потоку гуманітарної допомоги народу Афганістану та іншим видам діяльності, які задовольняють його основні потреби", - заявила директор управління з контролю за іноземними активами Андреа Гацкі.