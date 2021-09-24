RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

США дозволили деякі фінансові операції з урядом талібів

Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністерство фінансів США видало дві ліцензії на обмежені фінансові транзакції з радикальним рухом "Талібан" і угрупованням "Мережа Хаккані". Це необхідно для проведення гуманітарних операцій в Афганістані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мінфіну США.

У відомстві зазначили, що одна з виданих ліцензій дає можливість уряду США, неурядовим і деяким міжнародним організаціям, у тому числі ООН, укладати угоди знаходяться під санкціями "Талібаном" і "Мережею Хаккані" для полегшення гуманітарних потреб жителів Афганістану.

Друга ліцензія дозволяє проведення обмежених операцій, пов'язаних з експортом і реекспортом продуктів харчування, ліків і медичного обладнання в Афганістан.

"Казначейство прагне сприяти потоку гуманітарної допомоги народу Афганістану та іншим видам діяльності, які задовольняють його основні потреби", - заявила директор управління з контролю за іноземними активами Андреа Гацкі.

Нагадавши, в Афганістані після приходу до влади талібів можуть відновити страти і суворі покарання за злочини.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТалібанСполучені Штати АмерикиАфганистан