У США дозволили використання вакцини Pfizer для підлітків

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) США схвалило застосування вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer і BioNTech для підлітків 12-15 років. Йдеться про так званому екстреному дозволі в умовах пандемії.

Про це повідомляється на сайті регулятора.