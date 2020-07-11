США розчаровані, що собор Святої Софії в Туреччині став мечеттю

Держдепартамент США зробив заяву після рішення Туреччини повернути статус мечеті собору Святої Софії. Американські дипломати розчаровані цією новиною.

Про це пише "Голос Америки".

Наголошується, що будівля є важливою частиною об'єкта "Історичні місця Стамбула", внесеного до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

"Ми розчаровані рішенням уряду Туреччини змінити статус собору Святої Софії. Ми розуміємо, що турецький уряд як і раніше прихильний збереження доступу до собору Святої Софії для всіх відвідувачів, і ми з нетерпінням очікуємо почути його плани щодо подальшого управління собором Святої Софії, щоб забезпечити його доступність для всіх без будь-яких перешкод", - йдеться в заяві.

Раніше Ердоган заявляв, що хоче перетворити собор Святої Софії на мечеть в якості "відповіді" главі США Дональду Трампу, який підтримав суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами.

Нагадаємо, указом президента Туреччини від 10 липня собор Святої Софії в Стамбулі отримав статус мечеті.