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США розмістять у Литві додаткові системи ППО

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Литва, Понеділок 07 березня 2022 04:18
США розмістять у Литві додаткові системи ППО Фото: США розмістять у Литві додаткові системи ППО (Wikimedia)
Автор: Артур Родивилов

Командувач п'ятим корпусом армії США генерал Джон Колашескі заявив, що додаткові радари протиповітряної оборони (ППО) і протиракетної оборони (ПРО) планують розмістити в Литві США. Також вони мають намір дислокувати там системи ППО малої дальності і самохідні артилерійські установки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Генерал пояснив, що мова йде про радари, батареї самохідних артилерійських систем М-109 і системах ППО Avenger, оснащених ракетами ближнього радіуса дії Stinger.

Техніка перейде в розпорядження розташованого на полігоні Пабраде посиленого бронетанкового батальйону США, який обслуговують близько 500 військовослужбовців.

За словами голови Комітету начальників штабів ЗС США генерала Марка Міллі, американська влада має намір закупити зброю з німецьких складів, а надалі перекинути його в кілька країн.

Нагадаємо, раніше президент України Зеленський закликав європейських союзників ввести безпольотну зону над Україною.

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