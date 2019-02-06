США розглядають можливість створення третьої бази ПРО на сході країни

Рішення про створений ним третьої бази ПРО ще не прийнято

США рассматривают возможность создания третьей базы ПРО на востоке страны, но решение об этом еще не принято. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление главы Пентагона по политическим вопросам Джона Руда.

Руд также подчеркнул, что не был выбран город на восточном побережье, где она могла бы быть создана.

"Мы продолжаем изучать возможность создания третьей базы ПРО на востоке страны, но решение об этом до сих пор не принято", - заявил он.

Напомним, госсекретарь Майкл Помпео заявил, что Российская Федерация хочет вытеснить Соединенные Штаты Америки с Ближнего Востока, однако этого не произойдет.

РБК-Украина сообщало, что 1 февраля 2019 года США объявили об прекращении участия в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности из-за российской крылатой ракеты 9М729, запуск которой осуществляется с помощью пусковых установок "Искандер-М". Решение о выходе из Договора вступило в силу 2 февраля.

Впоследствии президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой МИД и Министерства обороны объявил о выходе России из Договора о ракетах средней и меньшей дальности.