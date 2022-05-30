США розглядають передачу РСЗВ для України, але рішення не прийнято, - WP

Сполучені Штати Америки (США) на даний момент розглядають можливість передачі Україні універсальних реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). Але без додаткових ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

Видання з посиланням на високопоставленого чиновника пише, що рішення про передачу систем РСЗВ для України ще не прийнято.

"Питання РСЗВ знаходиться на розгляді, але нічого не обговорюється, що стосується можливостей дальнього удару", - зазначив він.

Передбачається, що Вашингтон все-таки передасть універсальні РСЗВ, але з боєприпасами меншої дальності. Тобто, розглядається передача реактивних снарядів, які можуть вражати цілі на відстані до 70 кілометрів. У той же час американські системи здатні бити далекобійними ракетами на 300 кілометрів.

Однак навіть реактивні снаряди меншої дальності більш ніж в два рази перевищують вогневу здатність українських РСЗВ.