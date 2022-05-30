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США розглядають передачу РСЗВ для України, але рішення не прийнято, - WP

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Вашингтон, Понеділок 30 травня 2022 21:56
США розглядають передачу РСЗВ для України, але рішення не прийнято, - WP Фото: американська установка MLRS (wikimedia.org Jamie Peters RLC)
Автор: Ілона Свиридова

Сполучені Штати Америки (США) на даний момент розглядають можливість передачі Україні універсальних реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). Але без додаткових ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Видання з посиланням на високопоставленого чиновника пише, що рішення про передачу систем РСЗВ для України ще не прийнято.

"Питання РСЗВ знаходиться на розгляді, але нічого не обговорюється, що стосується можливостей дальнього удару", - зазначив він.

Передбачається, що Вашингтон все-таки передасть універсальні РСЗВ, але з боєприпасами меншої дальності. Тобто, розглядається передача реактивних снарядів, які можуть вражати цілі на відстані до 70 кілометрів. У той же час американські системи здатні бити далекобійними ракетами на 300 кілометрів.

Однак навіть реактивні снаряди меншої дальності більш ніж в два рази перевищують вогневу здатність українських РСЗВ.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон не передаватиме Україні далекобійні ракети, які здатні дістати до російської території.

Водночас посол України Оксана Маркарова уточнила, що заява Байдена не означає взагалі відмову від передачі універсальних РСЗВ.

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