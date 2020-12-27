У США розслідують можливі махінації з отриманням вакцини від COVID-19

Фото: вакцина від коронавіруса (РБК-Україна)

В американському штаті Нью-Йорк поліція перевіряє інформацію про можливу шахрайську схему отримання вакцини від COVID-19 в обхід правил та надання її приватним особам. Раніше медустанови відкрили вільний запис на щеплення через інтернет.

Про це повідомляє прес-служба департаменту охорони здоров'я штату.

Як заявили в департаменті, мережа клінік Parcare, що надає медичну допомогу в окрузі Оридж, могла обманним шляхом отримати вакцину від коронавірусної інфекції та перенаправити в інші медичні установи штату.

Крім того, співробітників Parcare підозрюють в передачі препарату представникам громадськості в порушенні чинного в штаті плану вакцинації.

"Департамент охорони здоров'я надасть допомогу поліції штату в розслідуванні кримінальної справи. У разі доказів провини учасники шахрайської схеми будуть притягнуті до відповідальності по всій строгості закону", - йдеться в повідомленні.

В мережу Parcare входять шість клінік в Ориджині і Брукліні. Медустанови обслуговують, в основному, представників єврейської діаспори.

Генеральний директор мережі клінік Гері Шлезінгер відкрито заявляв, що його установи отримали 3,5 тис. доз вакцини виробництва компанії Moderna. Parcare обіцяв дати вакцину всім громадянам старше 60 років, хто зареєструється на щеплення через інтернет за принципом "хто перший". Такий підхід порушує план вакцинації, згідно з яким спочатку вакцину отримують працівники охорони здоров'я.

Нагадаємо, 14 грудня в США почалася масова вакцинація від коронавірусу після схвалення препарату компанії Pfizer і BioNTech. Першою від коронавірусу вакцинували медсестру з Нью-Йорка.

В кінці минулого тижня США схвалили ще одну вакцину від коронавірусу. Другою схваленої вакциною стала розробка компанії Moderna. Її використання почалося 21 грудня.