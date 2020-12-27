В США расследуют возможные махинации с получением вакцины от COVID-19

Фото: вакцина от коронавируса (РБК-Украина)

В американском штате Нью-Йорк полиция проверяет информацию о возможной мошеннической схеме получения вакцины от COVID-19 в обход правил и предоставления ее частным лицам. Ранее медучреждения открыли свободную запись на прививку через интернет.

Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения штата.

Как заявили в департаменте, сеть клиник Parcare, оказывающая медицинскую помощь в округе Оридж, могла обманным путем получить вакцину от коронавирусной инфекции и перенаправить ее в другие медицинские учреждения штата.

Кроме того, сотрудников Parcare подозревают в передаче препарата представителям общественности в нарушении действующего в штате плана вакцинации.

"Департамент здравоохранения окажет помощь полиции штата в расследовании уголовного дела. В случае доказательств вины участники мошеннической схемы будут привлечены к ответственности по всей строгости закона", - говорится в сообщении.

В сеть Parcare входят шесть клиник в Ориджине и Бруклине. Медучреждения обслуживают, в основном, представителей еврейской диаспоры.

Генеральный директор сети клиник Гэри Шлезингер открыто заявлял, что его учреждения получили 3,5 тыс. доз вакцины производства компании Moderna. Parcare обещал дать вакцину всем гражданам старше 60 лет, кто зарегистрируется на прививку через интернет по принципу "кто первый". Такой подход нарушает план вакцинации, в соответствии с которым сначала вакцину получают работники здравоохранения.

Напомним, 14 декабря в США началась массовая вакцинация от коронавируса после одобрения препарата компании Pfizer и BioNTech. Первой от коронавируса вакцинировали медсестру из Нью-Йорка.

В конце прошлой недели США одобрили еще одну вакцину от коронавируса. Второй одобренной вакциной стала разработка компании Moderna. Ее использование началось 21 декабря.