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У США розслідують використання штабом Трампа ресурсів Білого дому

Автор: Артур Родивилов

Офіс спецпрокурора США почав розслідування використання адміністрацією Дональда Трампа ресурсів Білого дому у своїх цілях під час передвиборчої кампанії. Спецслужби перевірять, чи був порушений закон Хетча.

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Про це повідомляє Reuters, посилаючись на члена Палати представників США, демократа Білла Паскрелла.

За словами Паскрелла, офіс відповів на його прохання провести розслідування, повідомивши, що спеціальний підрозділ визначить, чи було закон Хетча, що забороняє чиновникам робити публічні політичні заяви, порушено.

Президентські вибори в США відбулися 3 листопада. Американці обирали президента, віце-президента, а також новий склад Конгресу і третину членів Сенату.

Переможець, який посяде президентське крісло, досі не був оголошений через затримки у підрахунку голосів.

Нагадаємо, Агентство з кібербезпеки та інфраструктурної безпеки США поки не зафіксувало доказів іноземного втручання у вибори в 2020. Проте агентство продовжує стежити за цим.

В ОБСЄ розкритикували заяви чинного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа про нібито масові порушення на виборах. Такі заяви шкодять довіри до демократичних інститутів США, заявили в організації.

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Новини України Вибори в СШАДональд Трамп