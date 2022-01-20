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У США розповіли, від чого залежить проведення нових переговорів Байдена і Путіна

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Вашингтон, Четвер 20 січня 2022 21:44
У США розповіли, від чого залежить проведення нових переговорів Байдена і Путіна Фото: Джен Псакі, прес-секретар Білого дому (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Телефонна розмова президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна поки не планується. Рішення про подальші кроки буде прийнято після завтрашньої зустрічі в Женеві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Білого дому Джен Псакі.

"Мені нічого передбачити з цього приводу", - сказала вона, відповідаючи на питання, чи можлива телефонна розмова Байдена і Путіна найближчими днями.

Псакі додала, що подальші кроки будуть прийняті за підсумками переговорів держсекретаря Ентоні Блінкена і міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Зустріч пройде завтра, 21 січня, в Женеві.

"Вони обговорять, які кроки надалі будуть правильними",- додала прессекретар.

Нагадаємо, напередодні прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков допустив можливість нової телефонної розмови лідерів РФ і США.

Зазначимо, раніше Блінкен заявив, що завтрашня зустріч з Лавровим у Женеві покаже, чи готова Росія до мирного вирішення ситуації навколо України.

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