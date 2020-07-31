США розширюють дію санкцій на поставки металів до Ірану

Під санкції потрапить кожен, хто буде поставляти до Ірану заборонені метали
Сполучені Штати Америки розширюють дію санкцій на поставки металів до Ірану, які використовуються у ядерних, військових і ракетно-балістичних програмах. Навмисна передача 22 металів Ірану підпадає під санкції.
Про це йдеться в заяві державного секретаря США Майка Помпео.
За його словами, ядерні, балістичні ракети і військові програми Ірану несуть серйозну загрозу міжнародному миру і безпеці.
"Щоб протистояти цим загрозам, я оголошую про значне розширення сфери дії санкцій, що застосовуються Державним департаментом проти Ірану щодо металів", - заявив Помпео.
Йдеться про 22 конкретних матеріали, які використовуються в ядерних, військових або балістичних ракетних програмах Ірану.
"Ті, хто свідомо передають такі матеріали до Ірану, підлягають покаранню відповідно до розділу 1 245 Закону про свободу і Акту про нерозповсюдження Ірану", - йдеться в заяві.
За словами Помпео, тиск збережеться, "поки Іран не почне вести себе як нормальна країна".
Нагадаємо, в травні Майк Помпео заявляв, що Штати ніколи не дозволять Ірану володіти ядерною зброєю.
На початку червня МАГАТЕ заявило про перевищення допустимих запасів збагаченого урану в Ірані у 8 разів.