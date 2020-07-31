США розширюють дію санкцій на поставки металів до Ірану

Сполучені Штати Америки розширюють дію санкцій на поставки металів до Ірану, які використовуються у ядерних, військових і ракетно-балістичних програмах. Навмисна передача 22 металів Ірану підпадає під санкції.

Про це йдеться в заяві державного секретаря США Майка Помпео.

За його словами, ядерні, балістичні ракети і військові програми Ірану несуть серйозну загрозу міжнародному миру і безпеці.

"Щоб протистояти цим загрозам, я оголошую про значне розширення сфери дії санкцій, що застосовуються Державним департаментом проти Ірану щодо металів", - заявив Помпео.

Йдеться про 22 конкретних матеріали, які використовуються в ядерних, військових або балістичних ракетних програмах Ірану.

"Ті, хто свідомо передають такі матеріали до Ірану, підлягають покаранню відповідно до розділу 1 245 Закону про свободу і Акту про нерозповсюдження Ірану", - йдеться в заяві.

За словами Помпео, тиск збережеться, "поки Іран не почне вести себе як нормальна країна".

Нагадаємо, в травні Майк Помпео заявляв, що Штати ніколи не дозволять Ірану володіти ядерною зброєю.

На початку червня МАГАТЕ заявило про перевищення допустимих запасів збагаченого урану в Ірані у 8 разів.