США розширять обмеження на поставки чіпів до Китаю

Мінторг США має намір опублікувати нові правила, згідно з якими буде заборонено продаж обладнання для створення мікросхем китайським фабрикам, що виробляють певний тип напівпровідників наступного покоління в разі відсутності відповідної ліцензії американської влади.

Без ліцензії відомства також буде заборонено поставляти в КНР чіпи для штучного інтелекту.

Як відзначають джерела агентства, Мінторг може включити додаткові обмеження, або внести зміни в обговорювані рестрикції. Відомство, як правило, в разі введення такого роду санкцій часто відхиляє заявки на отримання ліцензії.

На думку агентства, адміністрація президента Джо Байдена "прагне перешкодити розвитку Китаю, вибираючи своєю мішенню технології, в яких Сполучені Штати все ще зберігають лідерство". Представники американського уряду високого рангу також звернулися до союзників з метою переконати їх у необхідності ввести аналогічні обмеження.

Нагадаємо, раніше шведська компанія Ericsson, яка на початку року відправила своїх співробітників в Росії в оплачувані відпустки, заявила про те, що повністю піде з країни.

До цього американський виробник комп'ютерів Dell Technologies Inc припинив всі операції в РФ після закриття своїх офісів в середині серпня.

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