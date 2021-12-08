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США розраховують, що Україна буде використовувати "Джавеліни" для самооборони

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Вашингтон, Середа 08 грудня 2021 22:53
США розраховують, що Україна буде використовувати "Джавеліни" для самооборони Фото: протитанковий ракетний комплекс Javelin (unian.net)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США розраховують, що Збройні сили України (ЗСУ) будуть використовувати протитанкові ракетні комплекси "Джавелін" для самооборони. При цьому в Пентагоні заявили, що не прив'язують їх застосування до конкретних регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря Пентагону Джона Кірбі.

"Ми очікуємо, що вони (ПТРК "Джавелін" - ред.) будуть використовуватися відповідально і для цілей самооборони", - сказав Кірбі в ході брифінгу.

Представник Пентагону додав, що виділяються Україні озброєння належать ЗСУ і їх застосування не прив'язане до конкретних регіонів країни.

Нагадаємо, раніше командувач Об'єднаними силами Олександр Павлюк повідомив, що ЗСУ на Донбасі у разі необхідності готові застосувати ПТРК "Джавелін".

Зазначимо, у жовтні Україна отримала від США нову партію "Джавелинов".

Докладніше про потреби армії читайте у матеріалі "Не лише "Джавеліни". Яка американська зброя потрібна Україні".

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Пентагон Сполучені Штати Америки
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