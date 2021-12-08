США розраховують, що Україна буде використовувати "Джавеліни" для самооборони
США розраховують, що Збройні сили України (ЗСУ) будуть використовувати протитанкові ракетні комплекси "Джавелін" для самооборони. При цьому в Пентагоні заявили, що не прив'язують їх застосування до конкретних регіонів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря Пентагону Джона Кірбі.
"Ми очікуємо, що вони (ПТРК "Джавелін" - ред.) будуть використовуватися відповідально і для цілей самооборони", - сказав Кірбі в ході брифінгу.
Представник Пентагону додав, що виділяються Україні озброєння належать ЗСУ і їх застосування не прив'язане до конкретних регіонів країни.
Нагадаємо, раніше командувач Об'єднаними силами Олександр Павлюк повідомив, що ЗСУ на Донбасі у разі необхідності готові застосувати ПТРК "Джавелін".
Зазначимо, у жовтні Україна отримала від США нову партію "Джавелинов".
Докладніше про потреби армії читайте у матеріалі "Не лише "Джавеліни". Яка американська зброя потрібна Україні".