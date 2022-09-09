У США розкрили деталі угоди G7 про обмеження ціни на російську нафту

Ціна повинна бути встановлена вище граничних витрат видобутку російської нафти і враховувати історичні ціни, заявила Елізабет Розенберг, помічник міністра фінансів США По боротьбі з фінансуванням тероризму і фінансовими злочинами.

План обмеження цін G7, узгоджений минулого тижня, закликає країни-учасниці відмовити в страхуванні, фінансуванні, брокерських та інших послугах нафтовим вантажам за ціною вище ще не встановленої межі цін на нафту і два види нафтопродуктів.

Розенберг сказала, що постачальники послуг не повинні будуть самі стежити за дотриманням цінової межі, але можуть покладатися на свідчення покупців і продавців, залишаючи правозастосування на розсуд беруть участь юрисдикцій.

Вона сказала, що країни G7 - Великобританія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та США - будуть працювати разом у найближчі тижні, щоб визначити граничну ціну та інші ключові деталі реалізації.

"Є кілька ключових даних, які ми розглядаємо, і те, як в кінцевому підсумку повинні бути встановлені ціни, включаючи граничні витрати виробництва російської нафти", - сказав Розенберг.

"Гранична ціна повинна ... відповідати або відповідати історичним цінам, прийнятим на російському ринку", - додала вона.

Експерти кажуть, що це може означати потенційне обмеження на рівні близько 60 доларів за барель, оскільки російська нафта марки Urals, заснована на еталонній марці Brent, продавалася за ціною від 50 до 70 доларів за барель в 2019 році.

У документах російського уряду вказана гранична собівартість видобутку нафти в розмірі 44 доларів за барель, хоча деякі західні офіційні особи вважають, що вона може бути трохи нижче.

Європейський чиновник сказав, що члени G7 не почали офіційних дискусій про цінову межу, хоча у офіційних осіб були "уявлення" про те, що це можливо.

"Ідея полягає в тому, що ви як і раніше стимулюєте російських виробників нафти до експорту, гарантуючи ціну, відповідну їх собівартості, з невеликим стимулом",-сказав чиновник.

Міністр фінансів США Джанет Єеллен та інші представники адміністрації Байдена їздили в країни-споживачі нафти, щоб просувати механізм, спрямований на скорочення доходів Росії від експорту нафти, життєво важливої сили її військової машини, без скорочення обсягів російських поставок на світові ринки.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія припинить поставки в країни, які вводять цінову стелю.