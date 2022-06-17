США розкритикували позицію Китаю щодо України. Пекін попросив не підливати "масло у вогонь"

Влада Китаю своєю поведінкою, риторикою і діями показує, що встала на бік Росії у війні проти України. Заяви Пекіна про нейтралітет є порожніми.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив прес-секретар Держдепу Нед Прайс під час брифінг .

На його думку, КНР на ділі не зберігає "нейтралітет «і вірить»російській пропаганді".

Під час брифінгу Прайс розповів, що в ключових аспектах, незважаючи на заяви про нейтралітет, Китай вже зробила вибір.

"Протягом більше трьох місяців після вторгнення Росії в Україну Китай, незважаючи на вчинені жорстокості, незважаючи на насильство, загибель людей, незважаючи на глобальні наслідки, в тому числі проблеми з продовольчою безпекою не тільки в регіоні, але і за його межами, як і раніше воліє підтримувати Росію", - сказав Прайс.

Він також переконаний, що Китай і Росія продовжують ухилятися від своїх зобов'язань постійних членів Ради Безпеки ООН. Зокрема, Пекін і Росія продовжують заперечувати факти звірств в Україні під час так званої "спецоперації".

Як повідомляє ТАСС, у відповідь на заяву Прайса прес-секретар посольства КНР в США Лю Пен'юй заявив, що Китай виступає проти вжиття заходів, спрямованих на те, щоб "підливати масло у вогонь конфлікту в Україні".

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ повідомляли, що Москва щонайменше двічі тиснула на Пекін, щоб той запропонував нові форми економічної підтримки. Проте КНР відмовлялася йти проти санкцій Заходу.

Додамо, при цьому нещодавно Китай заявив, що не допомагав Росії зброєю у війні проти України. А китайсько-російські відносини є "партнерством, а не союзом".

Також варто нагадати, що після початку повномасштабної війни в Україні китайські компанії почали купувати більше російської нафти з величезними знижками.

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