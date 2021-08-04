Військово-морські сили США проводять наймасштабніші навчання з часів "холодної війни" під назвою Large Scale Exercise 2021. Вони проходять з 3 по 16 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт ВМС США.
У навчаннях беруть участь 36 кораблів, в тому числі авіаносець USS Mount Whitney, і підводні човни, а також команди корпусу морської піхоти, експедиційні сили морської піхоти.
"LSE 2021 - це перші великомасштабні морські та десантні навчання, проведені після навчань НАТО Ocean Venture, початих в 1981 році під час "холодної війни". Ці навчання одночасно продемонструють рішучість НАТО і змоделюють нові морські можливості США", - йдеться в заяві.
Військові навчання відбудуться в 17 часових поясах.
Фото: США проводять масштабні військові навчання (facebook.com/USNavy1)