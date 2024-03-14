США провели секретные переговоры с Ираном по поводу нападений хуситов в Красном море, - FT

США провели секретные переговоры с Ираном в этом году, пытаясь убедить Тегеран использовать свое влияние на йеменское движение хуситы. В частности, чтобы прекратить нападения на корабли в Красном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Непрямые переговоры, в ходе которых Вашингтон также выразил обеспокоенность расширением ядерной программы Ирана, состоялись в Омане в январе и стали первыми за последние 10 месяцев, сообщили чиновники.

Делегацию США возглавляли советник Белого дома по Ближнему Востоку Бретт Макгурк и его посланник по Ирану Абрам Пэйли. Исламскую республику представлял заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани, который также является главным переговорщиком Тегерана по ядерной программе.

По словам официальных лиц, оманские чиновники курсировали между иранскими и американскими представителями, поэтому они не говорили напрямую.

Переговоры подчеркивали, что администрация президента США Джо Байдена использует дипломатические каналы в отношениях со своим противником наряду с военными средствами сдерживания в попытке деэскалировать волну региональных военных действий с участием поддерживаемых Ираном боевых групп, которая была спровоцирована войной между Израилем и ХАМАСом.

Американские чиновники рассматривают непрямой канал связи с Ираном как "метод, позволяющий выявить весь спектр угроз, исходящих от Ирана", сказал человек, знакомый с этим вопросом. Это включает в себя передачу информации о том, "что им нужно сделать, чтобы предотвратить более широкий конфликт, как они утверждают".

Второй раунд переговоров с участием Макгурка был запланирован на февраль, но был отложен, когда он оказался связан с усилиями США по достижению соглашения между Израилем и ХАМАС о прекращении войны в Газе и освобождении израильских заложников, удерживаемых в секторе, добавили американские чиновники.

Атаки йеменских хуситов в Красном море

С ноября 2023 года йеменские хуситы начали регулярно атаковать дронами, крылатыми и баллистическими ракетами коммерческие суда в Аденском проливе и в Красном море. Первые нападения начались сразу после начала войны между Израилем и ХАМАСом.

В ответ на многочисленные атаки, 12 января США и Великобритания впервые ударили ракетами по военным объектам хуситов в Йемене.

17 января США внесли хуситов в перечень мировых террористических организаций.

12 марта итальянский эсминец Duilio уничтожил два беспилотных летательных аппарата хуситов в Красном море в порядке реализации принципа самообороны.

В тот же день хуситы ударили ракетами по контейнеровозу Pinocchio в Красном море. Он шел под флагом Либерии, принадлежащий зарегистрированной в Сингапуре компании OM-MAR 5 INC.

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