У США провели випробування нової балістичної ракети

У США успішно пройшов тестовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування глобальних ударів ВПС США.

Повідомляється, що з бази Ванденберг (штат Каліфорнія) 1 травня був здійснений пуск ракети без боєголовки. Ракета пролетіла близько 6,7 тис. км в сторону Маршаллових острів в Тихому океані.

"Тест продемонстрував, що у США сучасний, надійний, гнучкий і готовий до запобігання загроз XXI століття потенціал ядерного стримування", - сказано в заяві.

Також вони підкреслили, що пуск не є відповіддю або реакцією на якісь події в світі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Іран представив нову балістичну ракету. В Ірані заявили, що це відповідь на дії США і ЄС, які ввели санкції проти країни.

Нагадаємо, що вчені назвали розмір ядерного арсеналу США. За оцінками вчених, на сьогодні США розгорнули 1740 ядерних боєголовок на стратегічних носіях, ще більше 2 тисяч боєголовок перебувають у резерві та зберігаються на складах.