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США проведуть "відверту розмову" з Китаєм щодо російського вторгнення в Україну

Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Держсекретар США Ентоні Блінкен проведе відверту розмову про війну в Україні зі своїм китайським колегою під час зустрічі на майданчику G20 в Індонезії, присвяченій наслідкам російського вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Блінкен вирушає на Балі в середу, щоб взяти участь у зустрічі міністрів закордонних справ G20, перш ніж відправитися в Таїланд.

Він зустрінеться з представником Китаю в суботу, це буде перша особиста зустріч між ними з жовтня на тлі загострення геополітичної напруги між США і Китаєм, який оголосив про "безмежну" дружбу з Росією безпосередньо перед вторгненням в Україну в кінці лютого.

"Я думаю, це буде ще одна можливість відверто поговорити з цього приводу і висловити наші очікування від Китаю з приводу України", - заявив помічник держсекретаря Рамін Толуї.

Він зазначив, що Блінкен зосередить зусилля на форумі G20, члени якого представляють близько 80% світового ВВП, щоб привернути увагу до вторгнення Росії і дієвої блокади експорту українського зерна під час світової продовольчої кризи.

Нагадавши, Китай зараз займає нейтральну позицію щодо війни в Україні. До кінця року вона навряд чи зміниться, вважають в ГУР МО України.

При цьому в США не виключать, що Китай міг не тільки вести інформаційну підтримку війни РФ проти України, а й фінансувати Кремль для військових витрат і утримання економіки.

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КитайЕнтоні Блінкен