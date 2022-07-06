США проведуть "відверту розмову" з Китаєм щодо російського вторгнення в Україну

Блінкен вирушає на Балі в середу, щоб взяти участь у зустрічі міністрів закордонних справ G20, перш ніж відправитися в Таїланд.

Він зустрінеться з представником Китаю в суботу, це буде перша особиста зустріч між ними з жовтня на тлі загострення геополітичної напруги між США і Китаєм, який оголосив про "безмежну" дружбу з Росією безпосередньо перед вторгненням в Україну в кінці лютого.

"Я думаю, це буде ще одна можливість відверто поговорити з цього приводу і висловити наші очікування від Китаю з приводу України", - заявив помічник держсекретаря Рамін Толуї.

Він зазначив, що Блінкен зосередить зусилля на форумі G20, члени якого представляють близько 80% світового ВВП, щоб привернути увагу до вторгнення Росії і дієвої блокади експорту українського зерна під час світової продовольчої кризи.

Нагадавши, Китай зараз займає нейтральну позицію щодо війни в Україні. До кінця року вона навряд чи зміниться, вважають в ГУР МО України.

При цьому в США не виключать, що Китай міг не тільки вести інформаційну підтримку війни РФ проти України, а й фінансувати Кремль для військових витрат і утримання економіки.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.