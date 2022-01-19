США проведуть консультації з Україною після зустрічі з Лавровим, - Блінкен

"За останні кілька тижнів ми провели більше сотні дипломатичних консультацій, щоб ми всі виступали одним фронтом. Ми надаємо перевагу дипломатичному рішенню. Тому я їду до Берліну, щоб проконсультуватися з партнерами", - заявив Блінкен.

Вже цієї п’ятниці Блінкен зустрінеться з Лавровим, аби порушити питання, що були сьогодні обговоренні з президентом України Володимиром Зеленським та Кулебою.

"Я також зустрінуся з міністром закордонних справ Росії Лавровим у Женеві в п'ятницю. Мета зустрічі включатиме те, що я обговорив з Зеленським та Кулебою сьогодні. Після цього ми також проведемо консультації з українськими партнерами та обговоримо наступні кроки", - додав Блінкен.