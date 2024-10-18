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США в течение октября-декабря выделят целый ряд пакетов помощи Украине, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Соединенные Штаты Америки в течение октября-декабря выделят Украине ряд пакетов военной помощи. Их стоимость будет составлять от 500 до 750 млн долларов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью в эфире телемарафона.

Зеленский напомнил, что два дня тому назад у него был разговор с президентом США Джо Байденом. Тогда американский лидер объявил новый пакет помощи Украине.

"Также договорились, что это будет частью плана, мы будем получать раз в две-три недели пакеты усиления армии. Деталей не буду говорить. Пакеты, я думаю, будут большие от полумиллиарда до 750 млн долларов. Это чтобы в ближайшие месяцы - октябрь -декабрь - максимально усилить Украину", - рассказал президент.

 

 

 

Помощь Украине от США

Напомним, 16 октября президент США Джо Байден объявил очередной пакет военной помощи Украине. В него вошло вооружение общей стоимостью 425 миллионов долларов.

Среди американской помощи средства ПВО, боеприпасы класса "воздух-земля", бронетехника и "критически важные боеприпасы".

Также в Белом доме заверили, что в ближайшие месяцы Украина получит от США дополнительное вооружение, включая сотни перехватчиков ПВО, десятки тактических систем ПВО, дополнительные артиллерийские системы, значительное количество боеприпасов, сотни бронетранспортеров и боевых машин пехоты, а также тысячи бронированных машин.

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Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиДжозеф Байден