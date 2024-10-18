США в течение октября-декабря выделят целый ряд пакетов помощи Украине, - Зеленский

Соединенные Штаты Америки в течение октября-декабря выделят Украине ряд пакетов военной помощи. Их стоимость будет составлять от 500 до 750 млн долларов.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью в эфире телемарафона.
Зеленский напомнил, что два дня тому назад у него был разговор с президентом США Джо Байденом. Тогда американский лидер объявил новый пакет помощи Украине.
"Также договорились, что это будет частью плана, мы будем получать раз в две-три недели пакеты усиления армии. Деталей не буду говорить. Пакеты, я думаю, будут большие от полумиллиарда до 750 млн долларов. Это чтобы в ближайшие месяцы - октябрь -декабрь - максимально усилить Украину", - рассказал президент.
Напомним, 16 октября президент США Джо Байден объявил очередной пакет военной помощи Украине. В него вошло вооружение общей стоимостью 425 миллионов долларов.
Среди американской помощи средства ПВО, боеприпасы класса "воздух-земля", бронетехника и "критически важные боеприпасы".
Также в Белом доме заверили, что в ближайшие месяцы Украина получит от США дополнительное вооружение, включая сотни перехватчиков ПВО, десятки тактических систем ПВО, дополнительные артиллерийские системы, значительное количество боеприпасов, сотни бронетранспортеров и боевых машин пехоты, а также тысячи бронированных машин.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.