В США против предоставления Украине "дорожной карты" к членству в НАТО на июльском саммите, - FT

По словам американских чиновников, сейчас США, Германия и Венгрия выступают против попыток Польши и стран Балтии навязать Украине более тесные связи с НАТО.

О разногласиях в отношении вступления Украины в НАТО стало ясно ясно на встрече министров иностранных дел НАТО в Брюсселе. При этом в следующие два месяца официальные лица государств-членов намерены провести переговоры в преддверии саммита лидеров в Вильнюсе в июле.

Причиной переговоров является заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он примет участие в саммите только в случае, если Украина получит реальные шаги к членству в НАТО. Он подразумевал гарантии безопасности от его членов и более тесное сотрудничество с альянсом.

На переговорах дипломаты демонстрировали отличия в своих требованиях. Однако все они пришли к выводу, что членство не является краткосрочным вариантом и не может серьезно обсуждаться, пока идет война.

Что говорят в НАТО о членстве Украины