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США просять Польщу видати українського хакера Васінського

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Вашингтон, Понеділок 08 листопада 2021 20:55
США просять Польщу видати українського хакера Васінського Фото: США просять Польщу видати українського хакера Васінського (freepik.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США просять Польщу видати заарештованого українського хакера Ярослава Васінського. Громадянина України підозрюють у причетності до створення програми-вимагача Sodinokibi та організації кібератак на американські компанії з метою вимагання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг в Мін'юсті США.

Як заявив глава Мін'юсту і генпрокурор Меррік Гарленд, Васінськоий звинувачується в хакерських атаках на американські компанії з метою вимагання. США просять Польщу видати заарештованого українця.

Відносно Васінського висунуто 11 звинувачень у справі про створення і використання шкідливої програми Sodinokibi. За даними американської прокуратури, українець разом з іншими учасниками хакерської групи з березня 2019-го по серпень 2021 року впроваджував в комп'ютерні мережі американських компаній шкідливе ПЗ.

Всього жертвами цієї хакерської групи стали 10 американських компаній. Зокрема, від їх дій постраждала система фірми Kaseya, що призвело до зараження комп'ютерів понад 1,5 тисячі організацій по всьому світу.

В той самий час Держдепартамент США оголосив винагороду в 10 млн доларів за інформацію про місцеперебування і особистості лідерів хакерського угруповання, причетної до створення вірусу-вимагача Sodinokibi. Ще 5 млн доларів відомство пропонує за дані, які допоможуть заарештувати кіберзлочинців.

Нагадаємо, раніше Мінфін США вніс Васінського до списку санкцій за підозрою в хакерських атаках на американські атаки.

Зазначимо, напередодні телеканал CNN повідомив про затримання Васінського в Польщі. Він перебуває під арештом в очікуванні екстрадиції в США.

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