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США ввели санкції проти громадянина України: хто він

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Вашингтон, Понеділок 08 листопада 2021 19:50
США ввели санкції проти громадянина України: хто він Фото: США ввели санкції проти громадянина України (facebook.com/ukr.embassy.usa)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Мінфін США вніс до списку санкцій громадянина України Ярослава Васинського. Українця підозрюють у хакерських атаках на американські компанії з метою вимагання мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів США.

"Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) ввів санкції проти двох користувачів програм-вимагачів і мережі з обміну віртуальною валютою за інцидент з Kaseya і відмивання викупу в кіберпросторі", - йдеться в повідомленні відомства.

Зазначається, що санкції введено проти громадянина України Ярослава Васинського та росіянина Євгена Поляніна. Вони підозрюються у причетності до хакерської атаки на американську фірму у Флориді, яка розробляє програму Kaseya. Внаслідок їхніх дій вона заразила до 1,5 тисяч підприємств по всьому світу.

За даними Мінфіну США, українець входить до угруповання, яке за допомогою кібервимагання отримало близько 200 млн доларів.

Нагадаємо, раніше телеканал CNN повідомив про затримання Васінського у Польщі. Він перебуває під арештом в очікуванні екстрадиції до США.

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