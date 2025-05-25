США просят Израиль отложить крупное наступление в Газе: The Jerusalem Post узнало причину

Как пишет издание, запрос включал два ключевых компонента:

отсрочить полномасштабную операцию в Газе;

дать возможность продолжения текущих переговоров параллельно с военной операцией.

В то время, как Израиль сейчас проводит значительные операции в Газе, официальные лица в Иерусалиме дали ясно понять, что как только начнется полномасштабная наземная операция, Израиль не будет уходить из районов, в которые войдет. Страна не сделает этого даже в рамках потенциальной сделки. Более того, возможность прекращения огня в рамках любого соглашения станет более сложной.

"Как только начнутся маневры, мы будем действовать в полную силу и не остановимся, пока не будут достигнуты все цели", - заявил на днях израильский министр обороны Исраэль Кац.

Несмотря на продолжающуюся военную активность, США попросили Израиль разрешить продолжить текущие переговоры о потенциальной сделке по заложникам.

"Если есть возможность временного прекращения огня для возвращения заложников, мы готовы к этому", - сказал в прошлую среду премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Также издание отмечает, что в прошлый четверг Израиль решил отозвать свою делегацию из Катара после того, как ХАМАС настоял на американских гарантиях прекращения войны в рамках любого соглашения.

Израильские чиновники утверждают, что единственная сделка, которая сейчас находится на столе переговоров — это "рамки (спецпредставителя Трампа Стива - ред.) Уиткоффа", которые включают освобождение 10 заложников и 60-дневное прекращение огня.

Издание добавило, что хоть израильская делегация покинула Катар, но администрация США продолжает непрямые переговоры с ХАМАС через доктора Башару Бахбаха, который ранее возглавлял кампанию "Арабо-американцы за Трампа".