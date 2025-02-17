В США предлагают отправить в Украину миротворцев из Бразилии и Китая, - The Economist

США хотят, чтобы мир в Украине после прекращения огня обеспечивали не только европейские военные. В частности, предлагают привлечь миротворцев из Китая и Бразилии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью The Economist.
По данным издания, американские чиновники предлагают вариант миротворческой миссии, в состав которой входили бы неевропейские страны, в частности Бразилия или Китай. Эти силы могли бы располагаться вдоль будущей линии прекращения огня. Она должна выполнять роль буферной зоны.
Сообщается, что вице-президент США Джей Ди Вэнс якобы заявил европейским союзникам, что только европейский контингент будет менее эффективным в сдерживании России от новых атак.
Контингент миротворцев из Бразилии или Китая мог бы дополнить военнослужащих из стран Европы, в частности Франции. Ранее французские власти предложили европейскую миссию, которая оставалась бы далеко за линией фронта. Таким образом, военные должны обеспечить Украине поддержку, но без обязательного привлечения к возможным будущим боевым действиям.
Однако, как известно, Россия выступает против любого размещения иностранных войск в Украине. Поэтому администрации Дональда Трампа придется заставить Владимира Путина пойти на уступки, делает выводы The Economist.
Напомним, что в Британии объявили о готовности отправить своих военнослужащих в Украину после достижения мира. Премьер Кир Стармер объявил, что он желает разместить войска в Украине для обеспечения выполнения любого мирного соглашения. Соединенное Королевство готово пойти на этот шаг, несмотря на вероятную опасность для своих солдат.
Швеция также не исключает возможности отправки миротворческих войск в Украину. Страна может помочь в поддержании устойчивого мира. Как заявила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард, шведские миротворцы могут отправиться в Украину, если в этом возникнет необходимость.