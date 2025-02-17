В США предлагают отправить в Украину миротворцев из Бразилии и Китая, - The Economist

По данным издания, американские чиновники предлагают вариант миротворческой миссии, в состав которой входили бы неевропейские страны, в частности Бразилия или Китай. Эти силы могли бы располагаться вдоль будущей линии прекращения огня. Она должна выполнять роль буферной зоны.

Сообщается, что вице-президент США Джей Ди Вэнс якобы заявил европейским союзникам, что только европейский контингент будет менее эффективным в сдерживании России от новых атак.

Контингент миротворцев из Бразилии или Китая мог бы дополнить военнослужащих из стран Европы, в частности Франции. Ранее французские власти предложили европейскую миссию, которая оставалась бы далеко за линией фронта. Таким образом, военные должны обеспечить Украине поддержку, но без обязательного привлечения к возможным будущим боевым действиям.

Однако, как известно, Россия выступает против любого размещения иностранных войск в Украине. Поэтому администрации Дональда Трампа придется заставить Владимира Путина пойти на уступки, делает выводы The Economist.