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В США прокомментировали возможные испытания дронов КНДР для ядерного оружия

Фото: координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Северная Корея продолжает использовать передовые военные технологии, чтобы угрожать безопасности в регионе.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности и обороны Белого дома Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг.

"Я не могу подтвердить заявления КНДР об испытании их нового оружия. Но их заявления подчеркивают продолжение провокаций со стороны Ким Чен Ына и его режима в Пхеньяне", – заявил Кирби.

По его словам США совместно с Южной Кореей намерены в ближайшее время узнать больше подробностей о возможных испытаниях подводных ударных беспилотников, которые способны нести ядерное вооружение.

"Нет сомнений, что Северная Корея таким образом использует передовые военные возможности, чтобы угрожать безопасности в регионе", - добавил представитель Белого дома.

Что предшествовало

Напомним, ранее в КНДР заявили, что провели испытания своей подводной системы ядерного оружия в знак протеста против совместных военных учений Южной Кореи, США и Японии, состоявшихся на этой неделе.

Отмечается, что испытание ударных дронов под названием Haeil-5-23, способных нести ядерное оружие, было проведено центром министерства обороны в водах у восточного побережья страны.

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