В США прокомментировали возможные испытания дронов КНДР для ядерного оружия

"Я не могу подтвердить заявления КНДР об испытании их нового оружия. Но их заявления подчеркивают продолжение провокаций со стороны Ким Чен Ына и его режима в Пхеньяне", – заявил Кирби.

По его словам США совместно с Южной Кореей намерены в ближайшее время узнать больше подробностей о возможных испытаниях подводных ударных беспилотников, которые способны нести ядерное вооружение.

"Нет сомнений, что Северная Корея таким образом использует передовые военные возможности, чтобы угрожать безопасности в регионе", - добавил представитель Белого дома.

Что предшествовало

Напомним, ранее в КНДР заявили, что провели испытания своей подводной системы ядерного оружия в знак протеста против совместных военных учений Южной Кореи, США и Японии, состоявшихся на этой неделе.

Отмечается, что испытание ударных дронов под названием Haeil-5-23, способных нести ядерное оружие, было проведено центром министерства обороны в водах у восточного побережья страны.