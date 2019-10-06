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У США сталася стрілянина в барі, чотири людини загинули

Новини » В світі    06.10.2019 - 13:53
У США сталася стрілянина в барі, чотири людини загинули
Ілюстративне фото (FBI.gov)

Стрілянина сталася в одному з барів Канзасу

В американському місті Канзас-Сіті невідомий відкрив вогонь по відвідувачах одного з барів, в результаті чого чотири людини загинули, ще п'ять отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC.

За повідомленням місцево поліції, на даний момент невідомо хто саме вчинив напад.

"У нас поки немає достатньо хорошого опису, щоб щось видати підозрюваному або підозрюваним, ми навіть не знаємо, скільки їх було", - повідомили в поліції.

Повідомляється, що 5 осіб отримали поранення і були доставлені в лікарні в стабільному стані. Проте жоден з них не зміг дати чіткий опис нападника.

Нагадаємо, 3 жовтня в Парижі чоловік з ножем скоїв напад на поліцейських в штаб-квартирі поліції. В результаті нападу чотири правоохоронці загинули, нападника застрелили. Пізніше у французькій прокуратурі повідомили, що чоловік дотримувався радикального ісламізму.

Також повідомлялося, що у Фінляндії в місті Куопіо стався напад в коледжі. Чоловік озброєний кинджалом скоїв напад на учнів коледжу, в результаті чого загинула українка. Ще дев'ять осіб отримали поранення.

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