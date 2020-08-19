У США сталася масштабна пожежа на фабриці поліетилену

У середу, 19 серпня, в американському штаті Техас сталася масштабна пожежа на фабриці поліетилену. Рятівники гасили пожежу в промисловій зоні Гранд-Прері.

Про це повідомляє видання Dallas Morning News.

Пожежа почалася близько півночі за місцевим часом на фабриці Poly-America.

Пожежники заявляють, що її вдалося трохи загасити, однак вважають, що поліетилен буде горіти ще принаймні кілька днів.

Повідомлень про постраждалих і офіційних розпоряджень про евакуацію не надходило. При цьому влада рекомендує людям уникати місцевості, де сталася аварія.

Вогонь виник у місці, де проходить лінія електропередач. Влада побоюється, що пожежа може пошкодити їх.

Тим часом місцеві жителі почали повідомляти про відключення електроенергії.

Фабрика Poly-America на своєму сайті вказує, що є найбільшим виробником поліетилену у світі, проте в інших джерелах цій інформації не вдалося знайти підтвердження.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на столичному Печерську сталася пожежа в багатоквартирному будинку: рух перекрито на ділянці вулиці Велика Васильківська.