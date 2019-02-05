У США прогримів вибух у торговому центрі

У результаті інциденту загинула одна людина

В Соединенных Штатах в городе Альбукерке в штате Нью-Мексико прогремел взрыв у торгового центра, один человек погиб. Об этом сообщила местная полиция, передает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

В полиции сообщили, что кроме погибшего, других пострадавших в результате взрыва нет.

По информации издания, сотрудников компаний, которые располагаются в торговом центре, эвакуировали.

Правоохранителям пока не известно, является взрыв спланированным или случайным.

Ведется расследование инцидента.

Напомним, в Греции 2 февраля прогремел взрыв в ресторане города Каламата на полуострове Пелопоннес, в результате которого погибли по меньшей мере трое человек, еще один получил ранения. Инцидент произошел когда в заведении было много посетителей. По данным спасателей, взорвалось газовое оборудование на кухне ресторана. Жертвами происшествия стали владелец ресторана и двое сотрудников.