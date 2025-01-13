США продлили статус временного беженца для украинцев: что нужно знать

Это продление на 18 месяцев, которое вступает в силу из-за войны в Украине, позволяет украинцам, которые отвечают определенным условиям, сохранять статус временного беженца и разрешение на трудоустройство в США.

Министерство внутренней безопасности сообщило, что продление TPS обосновано войной в Украине, что привело к масштабным разрушениям и гуманитарному кризису.

В условиях обострения ситуации, связанной с российским вторжением, многие украинцы вынуждены были покинуть свои дома, и возвращение в страну невозможно из-за угрозы безопасности и отсутствия базовой инфраструктуры.

Кто может повторно зарегистрироваться для TPS

Согласно новым условиям, примерно 103 700 граждан Украины могут повторно зарегистрироваться для получения TPS, если они продолжают соответствовать критериям.

Важно, что повторная регистрация возможна только для тех, кто уже зарегистрировался для TPS в соответствии с предыдущим назначением, и кто проживает в США с 16 августа 2023 года, независимо от их иммиграционного статуса.

Министерство внутренней безопасности также подчеркнуло важность строгой проверки каждого заявления на соответствие национальной безопасности и общественной безопасности.

Лица, представляющие угрозу, могут быть задержаны, высланы или переданы в другие федеральные органы для дальнейшего расследования. К статусу TPS не допускаются лица, осужденные за тяжкие преступления.

Дополнительно, для тех, кто перерегистрируется, срок действия разрешений на трудоустройство (EAD) будет автоматически продлен на 12 месяцев, если их текущие документы на работу заканчиваются.

Заявления на продление не нужно подавать повторно, если они уже находятся в процессе рассмотрения. В случае одобрения, статус TPS будет действовать до 19 октября 2026 года.