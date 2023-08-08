США продолжат давление на РФ для возобновления "зернового соглашения", - Госдеп

"Мы продолжим давить на Россию, чтобы она вернулась к Черноморской зерновой инициативе", - заявил Миллер.

Он также добавил, что США не верят российским отговоркам о причинах выхода из соглашения. По его словам, экспорт российского зерна и удобрений имел одни из самых высоких показателей во время действия Черноморской инициативы.

Миллер подчеркнул, что США продолжат объяснять остальному миру, что именно Россия несет ответственность за срыв соглашения и бомбардировку украинских портов.

"Следовательно, мы будем настаивать на этом и призываем страны по всему миру, которые зависят от экспорта зерна из Украины и из региона, оказывать дипломатическое давление на РФ", - подчеркнул представитель Госдепа.

Подытоживая, он добавил, что в настоящее время в Вашингтоне не видят никаких признаков готовности РФ возобновить участие в соглашении.

Срыв зерновой сделки

Несколько недель назад РФ заявила, что "приостанавливает" участие в "зерновом соглашении", пока все его условия не будут выполнены. Таким образом, экспорт украинского зерна Черным морем был приостановлен.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность продлить действие соглашения в трехстороннем формате.

При этом недавно постоянный представитель США при ООН Линда Томас Гринфилд отмечала, что Россия может быть готова начать переговоры о возобновлении участия в "зерновом соглашении".

О том, почему важно возобновить действие сделки - читайте в материале РБК-Украина.

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