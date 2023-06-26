США продолжат санкционное давление на ЧВК "Вагнера", - Белый дом

"Мы в дальнейшем будем принимать соответствующие меры, чтобы ограничить их способность продолжать сеять хаос и насилие, где бы они ни были", - сказал Кирби.

Он напомнил, что в отношении ЧВК "Вагнера" были применены санкции против транснациональной преступной группировки. В то же время, эта военная компания продолжает действовать не только в Украине, но и в странах Африки и других регионах.

Кирби также отметил, что пока рано делать оценки и прогнозы, как "вагнеровцы" будут действовать дальше.

Бунт Пригожина

Напомним, на прошлой неделе Пригожин обвинил российские войска в ударе по тыловым лагерям своих наемников. Приказ якобы дал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Уже 24 июня Пригожин заявил, что его войска пересекли госграницы РФ и заняли военные объекты в Ростове и Воронеже. Позже их движение продолжалось в сторону Москвы.

В субботу вечером, после переговоров с Лукашенко, Пригожин неожиданно решил прекратить свой бунт и поход на Москву. При этом колонны "Вагнера" не дошли до Москвы около 200 км.

Об итогах и последствиях "вагнеровского марша", почему Пригожин не дошел до Москвы и о том, кто еще мог стоять за мятежом, - читайте в материале РБК-Украина.