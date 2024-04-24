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США продолжат поставлять Украине ракеты ATACMS, - Салливан

Фото: советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты Америки и дальше продолжат поставлять Украине тактические ракеты ATACMS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана во время брифинга.

"Как я уже сказал во вступительном слове, мы уже отправили несколько (ракет – ред.), и теперь, когда у нас есть дополнительные полномочия и средства, мы отправим больше", – сказал Салливан.

В то же время, он отказался называть конкретное количество ракет, которые планирует поставить Вашингтон в Украину.

ATACMS в Украине

Соединенные Штаты подтвердили, что в марте этого года ракеты дальнего радиуса действия ATACMS тайно прибыли в Украину. Они были включены в пакет военной помощи Украине на сумму 300 миллионов долларов, объявленный 12 марта.

Вероятно, эти ракеты использовали удар по аэродрому в оккупированном Джанкое. Также представитель Пентагона заявил, что Украина применила ATACMS в ночь на 24 апреля. Однако детали по этой теме он не рассказал.

Также президент Владимир Зеленский в одном из своих обращений заявил, что состоялась договоренность с президентом США Джо Байденом о последующих поставках ATACMS в Украину.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиATACMSВойна в Украине