США продовжать вводити санкції проти "Північного потоку-2", - Держдеп

Сполучені Штати продовжать вводити санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2". Зокрема, обмеження будуть вводитися відповідно до закону "Про захист енергетичної безпеки Європи" (Protecting European Energy Security Act, PEESA).
Про це заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.
"Ми продовжимо слідувати законодавству щодо виконання PEESA належним чином щодо організацій, що беруть участь у будівництві газопроводу", - заявив він.
Нагадаємо, сьогодні Мінфін США ввів нові санкції проти "Північного потоку-2".
Крім того, в середині листопада Німеччина призупинила сертифікацію "Північного потоку-2".