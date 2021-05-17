RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

США продовжать вести переговори з учасниками конфлікту на Близькому Сході, - Байден

Автор: Артур Родивилов

Влада США продовжать вести переговори з Ізраїлем і представниками угруповань в Секторі Газа для врегулювання близькосхідного конфлікту. Про це заявив президент США Джо Байден.

Його цитує Gulf News.

Адміністрація має намір продовжувати взаємодію з палестинцями, ізраїльтянами та іншими регіональними партнерами для досягнення стабільного періоду спокою, зазначив глава держави.

"Ми також вважаємо, що сторони в рівній мірі заслуговують жити в безпеці і захищеності і користуватися в рівній мірі свободою, процвітанням і демократією", - додав президент.

Нагадаємо, в Ізраїлі знову розгорівся конфлікт з бойовиками ХАМАС, які діють на території Сектора Газа. Кожен день сторони конфлікту обмінюються обстрілами, в результаті яких гинуть цивільні, докладніше - в матеріалі "Старі рани. Що відбувається в Ізраїлі і як може розвиватися конфлікт".

Додавши, США пропонували провести засідання Радбезу ООН щодо ситуації в Ізраїлі. У Вашингтоні пояснювали, що така затримка дозволить дипломатії "зробити певний ефект".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Сектор ГазаІзраїль