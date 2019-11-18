США продовжив ліцензію Huawei на 90 днів

Сполучені Штати продовжили ліцензію на 90 днів, що дозволяє американським компаніям поставляти продукцію китайської телекомунікаційної компанії Huawei, не зачіпає національну безпеку США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що тимчасова генеральна ліцензія була продовжена до 16 лютого 2020 року.

"Продовження тимчасової генеральної ліцензії дозволить перевізникам продовжувати обслуговувати клієнтів в деяких з найбільш віддалених районів Сполучених Штатів, які в іншому випадку залишилися б без покриття. Департамент буде продовжувати суворо контролювати експорт технологій, щоб гарантувати, що наші інновації не будуть використані тими, хто загрожує нашій національній безпеці", - заявив міністр торгівлі США Уілбур Росс.

Нагадаємо, в серпні Білий дім відстрочив видачу американським компаніям ліцензії для відновлення роботи з обладнанням китайської компанії Huawei Technologies. Згідно з прийнятим у червні рішенням американські компанії можуть працювати з Huawei, якщо отримають офіційний дозвіл від Білого дому.

Також РБК-Україна писало, що в травні 2019 року Мінторгівлі США внесло Huawei в чорний список, оскільки діяльність компанії "суперечить інтересам національної безпеки США".