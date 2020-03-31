США продовжили санкції проти Росії за кібератаки

Президент США Дональд Трамп продовжив дію виконавчих указів про санкції за кібератаки проти Сполучених Штатів, які були введені в тому числі проти Росії. Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

Указ 13694, підписаний екс-президентом США Бараком Обамою, давав право Міністерству фінансів вводити санкції проти осіб, які вчиняють кібератаки проти США, блокуючи будь-які їхні активи на території країни та відрізаючи їх від американської фінансової системи.

В кінці грудня 2016 року цей документ був доповнений новими положеннями. Дію каральних заходів було поширено на осіб, які перебувають за межами США і причетних до кіберактивність.

На підставі цього рішення санкції тоді були введені відносно Федеральної служби безпеки Росії і колишнього Головного розвідувального управління (нині Головне управління Генерального штабу ЗС РФ).

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки мають намір ввести санкції проти Російської Федерації з метою стабілізації ситуації на ринку нафти.

Проте напередодні, 2 березня, США вивели з-під санкцій російські компанії "Незалежна нафтогазова компанія" і "Приморскнефтепродукт". Обмеження проти даних компаній були введені за допомогу в розвитку ядерної програми КНДР у червні 2017 року.