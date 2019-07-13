США закликають Росію звільнити всіх українських політв'язнів

Посольство США в Україні закликало Росію звільнити всіх українських політв'язнів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посольства у Twitter.

Також посольство США висловило підтримку політв'язню українському режисеру Олегу Сенцову.

"Сьогодні наші думки разом з Олегом Сенцовым, який проводить свій день народження укладеними в Росії. Ми вітаємо мужність і рішучість Сенцова і приєднуємося до народу України, закликаючи Росію негайно звільнити всіх українських політв'язнів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні Міністерство закордонних справ України закликав звільнити Сенцова. Сьогодні, 13 липня, Сенцову виповнилося 43 роки. Він шостий раз зустрічає день свого народження в ув'язненні в російській колонії.

Додамо, Європейський парламент на наступному тижні проведе дебати і голосування за резолюцію з українським політичним в'язням у Російської Федерації.

Раніше Верховна рада схвалила в першому читанні за основу законопроект №8205 про правовий статус та соціальні гарантії осіб, незаконно позбавлених волі, заручників, або засуджених на тимчасово окупованих територіях України та за її межами. За документ після низки провальних спроб проголосували 235 народних депутатів.