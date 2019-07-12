Європарламент на наступному тижні проведе голосування за резолюцію по українським політв'язням

Ілюстративне фото (flickr.com european_parliament)

Дебати і голосування пройде 18 липня

Європейський парламент на наступному тижні проведе дебати і голосування за резолюцію по українським політичним в'язням в Російській Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посла України в ЄС Миколи Точицького Facebook.

За його словами, дебати і голосування пройде 18 липня.

"На наступному тижні, в четвер (18 липня), в Страсбурзі Європейський Парламент проведе дебати і буде голосувати за резолюцію з українським політичним в'язням Кремля", - заявив посол.

Він зазначив, що протягом останніх років Європарламент завжди послідовно підтримував і був справжнім другом України і українська сторона вже співпрацює з новим ЕП для розширення та посилення підтримки.

"Новообраний Європарламент тільки почав свою роботу, а звільнення незаконно затриманих громадян України з російського полону вже один з головних пріоритетів на порядку денному", - написав Точицький.

Також він звернувся до членів Європарламенту підтримати єдність на захист прав людини.

"Звертаюся із закликом до членів Європейського Парламенту продемонструвати єдність на захист прав людини і підтримати Резолюцію наступного тижня заради звільнення Олега (Сенцова) і всіх інших українських політичних в'язнів Кремля, які виступають на захист свободи, прав людини та європейських цінностей", - заявив дипломат.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Верховна рада схвалила в першому читанні за основу законопроект №8205 про правовий статус та соціальні гарантії осіб, незаконно позбавлених волі, заручників, або засуджених на тимчасово окупованих територіях України та за її межами. За документ після низки провальних спроб проголосували 235 народних депутатів.

Крім того, Кабмін почав виплати сім'ям українських політв'язнів. Зазначалося, що близько 60 сімей політв'язнів Кремля - українців і кримських татар - отримали таку допомогу від Міністерства з питань тимчасово окупованих територій у вигляді виплат на юридичний супровід у розмірі 100 тисяч гривень.