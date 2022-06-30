RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США закликали Південну Корею обмежити ціни на російську нафту

Фото: США закликали Південну Корею обмежити ціни на російську нафту (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати звернулися до Південної Кореї з проханням підтримати пропозицію обмежити ціни на російську нафту в рамках підготовки нового пакету міжнародних санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap News.

Росія істотно збільшила свої доходи від продажу сирої нафти завдяки високому попиту в Азії, що частково нівелює економічні обмеження з боку країн Європи і США. На цьому тлі країни "Великої сімки" нещодавно домовилися ввести стелю цін на російську нафту.

Згідно з джерелами, Брайан Нельсон, заступник міністра фінансів США з фінансової розвідки, запропонував Південній Кореї приєднатися до цього кроку під час свого недавнього візиту до Сеула.

Джерела також повідомляють, що обмеження цін на російську нафту може стати одним з ключових пунктів порядку денного під час візиту міністра фінансів США Джанет Йеллен в Південну Корею, який повинен відбутися в найближчому місяці.

Нагадаємо, раніше на саміті лідери G7 домовилися вивчити можливість обмеження цін на імпорт російської нафти і газу. Передбачається, що таким чином будуть скорочені доходи Росії і її здатність фінансувати війну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиСанкції проти РосіїЮжная КореяНафта