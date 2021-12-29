ru ua
Ср, 29 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

США закликали повернутися до роботи конкурсну комісію з виборів голови САП

Новость на русском →
Київ, Середа 29 грудня 2021 16:48
США закликали повернутися до роботи конкурсну комісію з виборів голови САП Фото: США закликали повернутися до роботи членів комісії з виборів глави САП (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Посольство США в Україні закликало членів конкурсної комісії з виборів голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) повернутися до роботи. Дипломати виступили проти блокування виборчого процесу корумпованими зовнішніми силами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посольства США.

"США закликають членів комісії з обрання керівництва САП повернутися до роботи, поважати власні процедури і прийняти правильне рішення для народу України, затвердивши свій вибір", - йдеться в повідомленні.

Американські дипломати закликали членів комісії не дозволити корумпованим зовнішнім силам блокувати довірену їм роботу з вибору глави САП.

Нагадаємо, 24 грудня конкурсна комісія знову не змогла обрати голову САП - для затвердження переможця не вистачило голосів.

Відзначимо, в коментарі РБК-Україна спікер посольства США в Україні Деніел Лангенкемп висловив розчарування невдачею з призначенням керівництва САП.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки САП
NEWS
Стало відомо, скільки дітей загинули від початку війни на Донбасі
Стало відомо, скільки дітей загинули від початку війни на Донбасі
DAILY
Забіг на другий круг. Як Зеленський хоче утримати контроль над Радою
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Забіг на другий круг. Як Зеленський хоче утримати контроль над Радою