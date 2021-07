США закликали українську владу притягнути до відповідальності вбивць Гандзюк

Американські дипломати відзначають, що Гандзюк боролася з корупцією і віддала своє життя за демократичну та процвітаючу Україну.

"Ми продовжуємо підтримувати український народ у його вимозі справедливості для Гандзюк. Ми закликаємо владу притягнути вбивць до відповідальності", - сказав у відеозверненні прес-аташе посольства США в Україні Деніел Лангенкамп.

Today we mark the three-year anniversary of the attack on civil rights and anti-corruption activist Kateryna Handziuk, who gave her life fighting for a democratic and prosperous Ukraine. We continue to stand with the Ukrainian people in demanding justice for #Handziuk. pic.twitter.com/WsIFoD4uQH