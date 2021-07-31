США закликали українську владу притягнути до відповідальності вбивць Гандзюк
Сьогодні третя річниця нападу на громадську активістку Катерину Гандзюк. США закликають укаїнську владу встановити справедливісь і притягнути вбивць до відповідальності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство США в Україні.
Американські дипломати відзначають, що Гандзюк боролася з корупцією і віддала своє життя за демократичну та процвітаючу Україну.
"Ми продовжуємо підтримувати український народ у його вимозі справедливості для Гандзюк. Ми закликаємо владу притягнути вбивць до відповідальності", - сказав у відеозверненні прес-аташе посольства США в Україні Деніел Лангенкамп.
Today we mark the three-year anniversary of the attack on civil rights and anti-corruption activist Kateryna Handziuk, who gave her life fighting for a democratic and prosperous Ukraine. We continue to stand with the Ukrainian people in demanding justice for #Handziuk. pic.twitter.com/WsIFoD4uQH— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) July 31, 2021
Напад на Гандзюк стався 31 липня 2018 року поблизу її будинку в Херсоні. Активістку облили кислотою. Вона була доставлена в реанімаційне відділення, опіки склали більше 40% тіла. 4 листопада Катерина померла.
РБК-Україна писало, що 26 липня Київський апеляційний суд відхилив скарги захисту підозрюваних у справі про нападі на активістку Катерину Гандзюк Владиславу Мангеру та Олексію Левіну про продовження утримання їх під вартою до 28 серпня 2021 року.