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США призвали украинские власти привлечь к ответственности убийц Гандзюк

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Суббота 31 июля 2021 13:13
США призвали украинские власти привлечь к ответственности убийц Гандзюк Фото: активистка Екатерина Гандзюк (visti.ks.ua)
Автор: РБК-Украина

Сегодня третья годовщина нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк. США призывают укаинские власти установить справедливость и привлечь убийц к ответственности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство США в Украине.

Американские дипломаты отмечают, что Гандзюк боролась с коррупцией и отдала свою жизнь за демократическую и процветающую Украину.

"Мы продолжаем поддерживать украинский народ в его требовании справедливости для Гандзюк. Мы призываем власти привлечь убийц к ответственности", - сказал в видеообращении пресс-атташе посольства США в Украине Дэниел Лангенкамп.

Нападение на Гандзюк произошло 31 июля 2018 года вблизи ее дома в Херсоне. Активистку облили кислотой. Она была доставлена в реанимационное отделение, ожоги составили более 40% тела. 4 ноября Екатерина умерла.

РБК-Украина писало, что 26 июля Киевский апелляционный суд отклонил жалобы защиты подозреваемых по делу о нападении на активистку Екатерину Гандзюк Владиславу Мангеру и Алексею Левину о продлении содержания их под стражей до 28 августа 2021 года.

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Екатерина Гандзюк
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