США призвали украинские власти привлечь к ответственности убийц Гандзюк

Американские дипломаты отмечают, что Гандзюк боролась с коррупцией и отдала свою жизнь за демократическую и процветающую Украину.

"Мы продолжаем поддерживать украинский народ в его требовании справедливости для Гандзюк. Мы призываем власти привлечь убийц к ответственности", - сказал в видеообращении пресс-атташе посольства США в Украине Дэниел Лангенкамп.

Today we mark the three-year anniversary of the attack on civil rights and anti-corruption activist Kateryna Handziuk, who gave her life fighting for a democratic and prosperous Ukraine. We continue to stand with the Ukrainian people in demanding justice for #Handziuk. pic.twitter.com/WsIFoD4uQH