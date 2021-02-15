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США закликали Туреччину не залишати російські комплекси С-400

Новость на русском → Вашингтон, Понеділок 15 лютого 2021 19:18
США закликали Туреччину не залишати російські комплекси С-400 Фото: Ентоні Блінкен (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький

Держсекретар США Ентоні Блінкен сьогодні поговорив з главою Міністерства закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу. В ході розмови Блінкен зачепив тему російських ракетних комплексів С-400, які купила Туреччина.

Про це повідомила прес-служба Державного департаменту США.

Блінкен в розмові з Чавушоглу підкреслив важливість двосторонніх відносин між США та Туреччиною, а також спільну зацікавленість у протидії тероризму. Сторони пообіцяли посилити співпрацю та підтримку політичного вирішення конфлікту в Сирії.

Водночас держсекретар США закликав Туреччину не залишати російський ракетний комплекс С-400, який Анкара придбала у часи правління минулої адміністрації Білого дому.

"Секретар також висловив підтримку поточним переговорам між членами НАТО, Туреччиною та Грецією", - додали в Держдепі США.

Нагадаємо, Туреччина, яка є членом НАТО, у 2018 році придбала в Росії системи С-400. У Держдепі США заявили, що Туреччина не може купувати озброєння, несумісне зі зброєю НАТО.

В середині грудня 2020 року адміністрація Трампа ввела санкції проти Туреччини за купівлю російських комплексів С-400.

Турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган назвав санкції США атакою на суверенітет Туреччини.

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