США закликали Туреччину не залишати російські комплекси С-400

Держсекретар США Ентоні Блінкен сьогодні поговорив з главою Міністерства закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу. В ході розмови Блінкен зачепив тему російських ракетних комплексів С-400, які купила Туреччина.

Про це повідомила прес-служба Державного департаменту США .

Блінкен в розмові з Чавушоглу підкреслив важливість двосторонніх відносин між США та Туреччиною, а також спільну зацікавленість у протидії тероризму. Сторони пообіцяли посилити співпрацю та підтримку політичного вирішення конфлікту в Сирії.

Водночас держсекретар США закликав Туреччину не залишати російський ракетний комплекс С-400, який Анкара придбала у часи правління минулої адміністрації Білого дому.

"Секретар також висловив підтримку поточним переговорам між членами НАТО, Туреччиною та Грецією", - додали в Держдепі США.