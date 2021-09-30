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США закликали Росію наростити постачання газу до Європи через Україну

Автор: Валерія Поліщук

Посол Сполучених Штатів у Росії Джон Салліван заявив, що європейські газові запаси виснажені, а ринок відчуває дефіцит у порівнянні з попередніми роками. У зв'язку з цим він закликав Росію наростити обсяги газового транзиту через Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

Американський дипломат закликав Росію направити додаткові поставки газу європейським державам, не використовуючи "Північний потік-2".

"Ми закликаємо уряд Росії направити додаткові поставки через Україну, у якої зараз є достатньо газопровідних потужностей, не використовуючи "Північний потік 2". Нас турбує, що відмова від цього кроку вдарить по енергобезпеці Європи і поставить під сумнів запевнення Росії про постачання газу і можливі мотиви припинення поставок", - заявив посол США.

Нагадаємо, у вересні "Газпром" в черговий раз відмовився бронювати Додаткові транзитні потужності через Україну.

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